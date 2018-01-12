В Китае свинья внезапно напала на мясников в тот момент, когда те собирались начинать разделывать ножом другую живую хрюшку. Об этом сообщает Daily Mail.

Два мясника уже практически положили на стол отчаянно визжащее животное и даже приготовили ножи, но тут ему на помощь ринулась другая свинья.

Она набросилась на мясников, оттолкнув их от своего сородича. Затем свинья подошла к спасенному. Британское издание не пишет, смогли ли в итоге мясники зарезать свинью.

Видео: lenta.ru

Как сообщала "Страна", в Польше фермер нашел пьяного вусмерть кабана, который сбежал с фермы соседа после драки.

Напомним, что под Киевом убьют всех свиней из-за АЧС .