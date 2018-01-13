Члены Кабинета министров Украины предложили увеличить штрафы за принуждение спортсменов к приему допинга в 100 раз. Злостных нарушителей министры хотят сажать в тюрьму до 8 лет.

Новые антидопинговые правила поданы на рассмотрение Верховной Раде 9 января 2018 года (законопроект №7479).

Документом предлагается внести изменения в Уголовный Кодекс Украины, передает UBR.

В частности, депутаты могут увеличить штрафы за нарушение антидопингового законодательства с 50 до 5000 необлагаемых налогом минимумов (85 тыс. грн.).

Законопроектом предлагается применять санкции не только за побуждение к применению запрещенных препаратов несовершеннолетними, как это предусмотрено действующим законодательством, но к любому, кто будет подталкивать взрослого к употреблению допинга. Также, в случае принятия законопроекта, нарушителей накажут даже за попытку назначения запрещенных препаратов, а также их распространение.

Если аналогичные нарушения будут применены к ребенку, преступнику будет грозить тюремный срок от 3 до 5 лет. Лишение свободы предусмотрено также и для систематических нарушителей: повторная попытка принудить или назначить спортсмену запрещенный препарат обернется сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать отдельные должности на срок до 3-х лет.

Самое суровое наказание предусмотрено для тех, кто попробует накормить допингом группу лиц. За это можно угодить за решетку на 8 лет. А если при этом препарат нанес вред здоровью потерпевшего – и вовсе на 10 лет.

Как сообщала "Страна", ФИФА перепроверит на допинг все пробы российских футболистов. В список WADA входят 34 российских футболиста.

Отметим, что в WADA назвали "устаревшими" обвинения хакеров Fancy Bears в заговоре против России.