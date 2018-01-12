"Южмаш" ожидает от России перевода $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ" для запуска спутника "Лыбидь".

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик - российский ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры". Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения $8,245 млн, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", - сказано в сообщении.

В ЦЭНКИ не комментируют эту информацию

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине украли $8 млн, выделенных канадцами на создание спутника "Лыбидь" - СМИ.

Также запуск украинского спутника "Лыбидь" перенесли в пятый раз - уже на конец 2017 года.