Медиакомпания New Cave Media начала работу над созданием документального проекта в виртуальной реальности о расстрелах на Евромайдане 20 февраля 2014. Об этом сообщает The Village.

Компания выиграла грант от Google News Lab, Knight Foundation и Online News Association - J360 Challenge.

"Мы продолжаем работать над Aftermath VR, первым документальным проектом в VR (виртуальной реальности - Прим.Ред.) о расстреле на Майдане 20 февраля 2014. В виртуальной реальности у зрителей будет возможность повторить путь, которым шли протестующие по улице Институтской, и узнать, что произошло в тот трагический вечер благодаря рассказам раненых, документальным фотографиям и видео", - рассказал руководитель проекта Алексей Фурман.

Для воспроизведения событий на Институтской, по словам авторов проекта о виртуальной реальности, используются десятки тысяч фотографий с неких зеркальных камер и дронов.

"Мы переносим в VR не только улицу - у зрителей будет возможность взаимодействовать со щитами, касками и другими предметами Евромайдана", - заявил Фурман.

Виртуальная реальность, которая ранее использовалась прежде всего для видеоигр, все чаще становится инструментом для погружения зрителя в определенные ситуации. В мире уже есть практика использования таких технологий. В частности, именно так учат врачей, которые проводят операции сначала в виртуальном мире.

Кинематографисты уже взяли на вооружение эти технологии для заострения внимания на определенных социальных проблемах. Например мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяриту вместе с оператором Эммануэлем Любецки показал 6-минутный фильм "Carne y Arena" ( "Плоть и песок") о пересечении границы между Мексикой и США, использовав для социальной короткометражки VR-технологии. За этот фильм режиссер должен получить технический "Оскар".

Большим преимуществом виртуальной реальности является то, что она позволяет передать больший спектр эмоций и дополнительных авторских задумок, чем при использовании обычных плоских экранов.

За период с 18 по 20 февраля 2014 в районе Майдана погибли десятки правоохранителей и протестующих, сотни были ранены.

Владимир Парасюк в эфире телеканала ZIK заявлял, что знает, кто стрелял со стороны активистов, и у кого на руках было оружие, но пока не расскажет об этом. По его словам, пока эту информацию публиковать нельзя.

Как сообщала "Страна", бывший вице-президент США Джо Байден написал в своих мемуарах, что "позвонил Януковичу и сказал ему, что все кончено, и он ушел".

Напомним, что активист Майдана рассказал кто находился 20 февраля 2014 года в Консерватории, когда стреляли по сотрудникам "Беркута".