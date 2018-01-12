В сети появились фото большого десантного корабля ВМС Росии "Ямал", который столкнулся с контейнеровозом ORCA2 в Эгейском море.

Как сообщает издание ForPost, десантный корабль стал на ремонт в Севастополе в сухой док Севастопольского морского завода.

Как сообщил ForPost начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, в настоящий момент определяется объём необходимого ремонта и характер работ.

На фото видны только повреждения надстройки. Однако, по мнению специалистов, "Ямал" также получил значительные повреждения подводной части корпуса ниже ватерлинии. По самым скромным оценкам, ввод в строй БДК ожидается не ранее лета 2018 года.

Фото: sevastopol.su

Напомним, инцидент произошел 30 декабря в Эгейском море. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, столкнулся большим десантным кораблём Черноморского флота "Ямал"», который держал курс на Севастополь. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

Стоит отметить, сейчас активно обсуждается вопрос возвращения украинских кораблей из аннексированного Крыма. Сделать это предложил президент РФ Владимир Путин. А МИД Украины заявил, что рассмотрит возможность вернуть украинскую авиацию и корабли.