Сегодня, 12 января, у игроков первой команды киевского "Динамо" завершился зимний отпуск и игроки вернулись в Киев.

Перед вылетом на сбор в Испанию, футболисты пройдут плановое медицинское обследование в одной из крупных столичных клиник. Кстати, медосмотр в "Динамо" уже прошел и знаменитый Руслан Ротань.

Команда была разделена на две группы игроков, одна часть из которых прошла медобследование в пятницу, остальные - в субботу, 13 января, передает официальный сайт клуба.

Игроки "Динамо" на медосмотре, фото: fcdynamo.kiev.ua

В пятницу в клинику прибыли голкиперы Георгий Бущан, Максим Коваль и Артур Рудько, защитники Николай Морозюк, Никита Бурда и Виталий Николенко, полузащитники Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Олег Гусев, Виталий Буяльский и Николай Шапаренко, а также нападающий Артем Беседин.

Контролировали процесс прохождения медобследования динамовские врачи. К слову, именно сегодня среди них есть сразу два именинника. День рождения на работе встретили врач первой команды Андрей Шморгун, а также массажист Василий Ященко.

Игроки один за другим проходили кабинеты врачей разных специализаций, а врачи получали необходимые данные о состоянии их здоровья. В футболе мелочей не бывает, поэтому к нагрузкам, которые предстоят динамовцам во время двух подготовительных сборов, они должны подойти полностью здоровыми, чтобы тренироваться без ограничений.

Напомним, первый тренировочный сбор начнется в воскресенье, 14 января. Команда отправится в Испанию, где в течение двух недель проведет пять контрольных встреч.

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