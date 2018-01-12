Полиция Черкасской области установила и задержала подозреваемого в жестоком убийстве таксистки Ирины Чуприны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Подозреваемый в убийстве – двадцатилетний ранее условно судимый парень. По словам подозреваемого, он совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным следствия, таксистка Ирина Чуприна, принявши заказ около 4 утра 8 января на перевозку из Черкасс в Смелу (30 км), перестала выходить на связь. Близкие Ирины утром начали ее поиск.

Фото: 112.ua

Через некоторое время после исчезновения в одной из посадок обнаружили автомобиль женщины, из которого были украдены все документы, деньги и драгоценности, а после и труп самой женщины. Ее тело со множеством ножевых ранений лежало в реке вблизи Смелы Черкасской области.

Ранее сообщалось, что 8 января в Днепре неизвестный изрезал ножом таксиста и угнал его авто.