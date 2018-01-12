Бывший командующий (в 2014-2016 годах) ВМС Сергей Гайдук рассказал, сколько кораблей и авиации с аннексированного Крыма потенциально может получить Украина от России по инициативе Владимира Путина.

В эфире "112 Украина" он рассказал, что Украине в 2014 году удалось вернуть из Крыма 35 боевых кораблей и судов обеспечения, а еще 11 остались на полуострове.

Он говорит, что техника на полуострове на момент аннексии была в рабочем состоянии, из восьми боевых кораблей только один был не на ходу.

"В 2014 году нам удалось вернуть 35 боевых кораблей и судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолет и вертолета. Но часть техники после приостановки процесса передачи осталась в Крыму - это 11 боевых кораблей, катеров, шесть судов и катеров обеспечения, более 2 тысяч единиц техники, боеприпасы и запасы материально-технических средств", - рассказал Гайдук.

По его мнению, такое предложение Путина станет "головной болью" для Украины.

"То, что у Украины появится головная боль - так это 100 процентов точно…", - сказал Гайдук, отметив, что Киеву нужно быть готовым к ремонту техники в случае ее передачи.

Напомним, первый вице-спикер Геращенко сразу отвергла предложение Путина. "Крым за корабли не продаем".

А вот МИД решил подумать над возвращением кораблей и авиации из Крыма.