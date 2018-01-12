В пятницу, 12 января, доллар в киевских обменных пунктах приближается к 29 гривнам. Так, продают его уже по 28,70 – 28,75 гривен, а покупают по 28,25-28,4 грн. Об этом сообщает УНИАН.

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Стоимость евро составляет 34,25-34,50 грн/евро.

Курсы купли-продажи доллара в "Ощадбанке" - 28,25-28,70 гривен.

Напомним, что курс гривны в Украине сегодня побил антирекорд. Украинская валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума. За сутки курс евро вырос сразу на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 грн и установил новый исторический рекорд в 34,18 грн.

Как сообщала "Страна", официальный курс доллара от НБУ на 12 января - 28,44 грн, евро прибавил в цене 21 копейку - до 34,18 грн, курс российского рубля составляет 0,499 грн.