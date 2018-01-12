В Киеве иностранец зарезал товарища после ссоры во время чаепития на кухне. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что во время драки мужчина ударил ножом в грудь товарища, с которым несколько минут назад пил чай на кухне у знакомого. Владелец квартиры, который стал свидетелем тяжкого преступления, немедленно вызвал медиков, но травмы мужа оказались смертельными.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сообщение в полицию поступило около 22:00 о том, что на лестнице подъезда дома на улице Азербайджанская находится человек с признаками насильственной смерти.

"Один из мужчин - хозяин квартиры, к которому пришли два товарища якобы на чаепитие. Между гостями возник конфликт, и хозяин попросил их выйти в коридор, где и выяснить отношения", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, мужчины, которые убили собутыльника за приставания к чужой девушке, получили 10 лет.

Также мы писали, что 5 января в Киеве жестоко убили мужчину и подожгли его квартиру.