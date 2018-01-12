В Швеции объявили необычную вакансию, на которой надо полностью расслабиться и отдыхать. Туроператор Tui в Стокгольме через свой сайт ищет четырех сотрудников, которые будут имитировать пляжный отдых перед посетителями офиса.

Обязанности очень "сложные": лежать на шезлонге в помещении, усыпанном песком, и изображать туриста в летней одежде и шлепанцах. Можно слушать музыку, читать книги, медитировать и дремать.

Главное - полностью игнорировать стресс и беготню клиентов, а сосредоточиться на своем собственном отдыхе.

Контракт с сотрудником заключается на две недели, он получит фиксированную почасовую оплату. Авторы вакансии гарантируют, что зарплата "слишком высокая по отношению к производительности".

Соискателей просят написать несколько строк о себе и приложить свою фотографию в максимально расслабленной позе. Дедлайн - 14 января

В графе "Образование" работодатель выразил надежду, что кандидаты проспали свое обучение.

Кто не хочет такую работу, можно попробовать устроиться в Кабмин.

Ранее "Страна" рассказывала про вакансии по безвизу. Украинцам предлагают устраиваться на работу в ЕС безо всяких разрешений.