Польская компания официально прокомментировала обвинения в дискриминации из-за сине-желтой униформы для украинцев. Компания Lіndab обнародовала сообщение, в котором объяснила, что цвет униформы никак не связан с национальной принадлежностью рабочих. Синие брюки носят все работники фирмы, а желтые футболки носят те работники, которые не говорят на польском языке, независимо от национальности. Об этом пишет УНИАН.

"С момента внедрения новой системы все сотрудники, которые не разговаривают на польском, носят желтые футболки, а работники, которые могут помочь с переводом - оранжевые. Выбор цветов не был продиктован скрытыми подтекстом", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая система является методом "обеспечения эффективности и безопасности на рабочем месте", ведь "ситуация, при которой непонятно, кто какой язык использует и как понимает предоставленную информацию, может представлять угрозу для жизни и здоровья".

В компании обеспокоены обвинениями в их адрес, поэтому объясняют, что даже в их Кодексе поведения указано, что "работники должны уважать происхождение и отличительные взгляды коллег, клиентов и других лиц, а также не должны дискриминировать или преследовать любого работника или кандидата на основании расовой, половой, религиозной, национальной принадлежности или сексуальной ориентации".

Ранее сообщалось, что в Польше намерены проверить фабрику, где украинцев обязали носить сине-желтую униформу.