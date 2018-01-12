В Днепровском районе Киева пресекли попытку ограбления общественного туалета. Об этом сообщает УНН.

"11 января, примерно около четырех часов утра, неизвестные лица пытались попасть в помещение общественной уборной, расположенной возле озера в парке "Победа" Днепровского района, с целью ограбления", - говорится в сообщении КП "Киевводфонда".

После того, как сработала сигнализация, которой в Киеве оборудованы все подобные места общественного пользования, одного из грабителей задержали. У него изъяли сумку с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования.

В "Киевводфонде" отметили, что общественные уборные в парках и скверах Киева, работают только в весенне-летний период. Сейчас они законсервированы и находятся под круглосуточной охраной.

Напомним, что полиция поймала "на горячем" мошенника, который устроил обменник в бывшем ресторане.

Как сообщала "Страна", в Киеве 17-летний аферист украл почти 4 млн гривен в фейковом обменнике.