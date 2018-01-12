Владимир Путин вчера предложил отдать Украине ее военные корабли и самолеты, которые оказались в руках России после аннексии Крыма.

Заявление президента РФ вызвало бурю негодования в Украине. В предложении Путина начали искать подвох. Многие представители власти посчитали своим долгом лично через Facebook отказать главе Кремля.

Но в оборонном ведомстве и МИД ответили на предложение более уклончиво, оставляя себе поле для маневра.

"Страна" разбиралась, как Украина отреагировала на неожиданный подарок из Крыма и зачем Путин пытается его сделать.

Что предлагает Путин

Украинские военные могут забрать себе десятки кораблей и боевых самолетов, заявил вчера Путин, общаясь с российскими информагентствами. А Россия поможет доставить эту военную технику в Одессу.

"Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", – сказал российский лидер.

По словам Путина, боезапас Украине отдавать не будут – он, мол, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте. "Россия готова пригласить украинских военных для участия в этой процедуре", – пообещал президент РФ.

Российский лидер также назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной и выразил надежду, что в будущем они будут нормализованы.

"Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", – подчеркнул Путин.

Сколько украинской техники в Крыму

Еще в 2015 году нардеп Дмитрий Тымчук говорил, что в Крыму осталось 11 боевых кораблей и катеров, 6 судов и катеров обеспечения, 2363 единицы автомобильной, бронетанковой и спецтехники, 6 береговых противокорабельных комплексов.

По его информации, из Крыма успели вывести 3 боевых корабля, 32 судна обеспечения, 1438 единиц автомобильной, бронетанковой и спецтехники, а также 24 самолета и вертолета.

По данным Генштаба, в Крыму остались относительно новые боевые корабли: корветы "Тернополь" и "Луцк", противоракетные корабли "Приднепровье" и "Прилуки".

Из старой техники – подводная лодка "Запорожье", большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", на борту которого находилась специализированная аппаратура по мониторингу и разведке.

Осталась основная часть авиации, которая дислоцировалась на аэродроме "Бельбек", и часть самолетов из авиационной бригады в Саках.

Не в первый раз отдают

В 2014 году Россия уже обещала передать Украине около 350 единиц вооружения и военной техники в результате инвентаризации имущества Крыма.

Отмечалось, что в основном это советская техника 70-х годов выпуска. В Минобороны РФ заявляли, что техника не имеет перспектив применения в Вооруженных силах РФ.

Спустя месяц РФ заявила, что процесс передачи техники тормозит Украина, потому что срывает сроки предоставления подвижного состава.

Потом в России обосновали остановку выдачи боевыми действиями на Донбассе. На тот момент Киеву удалось вернуть 35 боевых кораблей и судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолета и вертолета.

Реакция МИД и флота

Судя по реакции официальных лиц, предложение России передать Украине все это огромное количество оружия их не обрадовало.

Впрочем, частично тезис Путина о непригодном состоянии техники уже подтвердил глава ВМС Украины Игорь Воронченко.

"Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины", – заявил он в эфире 112.

Кроме того, он сказал, что на момент аннексии большой десантный корабль "Константин Ольшанский" был не на ходу – ремонта требовали двигатели.

В остальном, сказал Воронченко, оставленная Украиной техника хламом не являлась.

Воронченко рассказал, что в Крыму осталась береговая техника – два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии).

Командующий подчеркнул, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре". Также он добавил, что крейсер "Украина", если будет доведен до боеготовности, перейдет к ВМС. Но в руках РФ остались все комплектующие, а "его переоборудование – это уже устаревший проект".

МИД Украины рассмотрит возможность вернуть украинскую авиацию и корабли.

Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца в комментарии "112 Украина" ответила, что такая возможность прорабатывается, а "вопрос имеет много аспектов".

Реакция Верховной Рады

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко, в отличие от чиновников, отказалась от кораблей и самолетов из Крыма.

"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем.

Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность.

Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли.

Как и Донбасс", - написала Геращенко в Facebook.

Нардеп Виктор Балога считает, что "барахло из Крыма" приедет в Украину вместо "оружия победы" из США.

"Знаете, как выглядит заявление Путина, что он готов отдать нам военное имущество из Крыма? Примерно так: "Вам американцы не дают оружие? Так мы можем дать!".

Я считаю, что раз Путин такой щедрый, то пусть отдаст нам и Херсонес, и Ялту, и наши санатории и Северо-Крымский канал, и нашу землю. Или мы забираем все, или ничего.

Не нужно нас унижать.

Но и самим не надо унижаться, когда наш Гарант уже три года каждую неделю говорит, что скоро нам придет из Америки "оружие победы". А по факту, если что-то и придет, то барахло из Крыма! Не стоит делать из нас посмешище!" – призвал Балога.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать. Об этом он написал в своих двух постах на странице Facebook.

"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину ... А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", – считает Чубаров.

Зачем Путину это нужно

Почему Владимир Путин именно сейчас решил вернуть технику?

"Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что подготовка возвращения военной техники из Крыма потребует контактов с Киевом.

По словам спикера Кремля, до начала АТО в Донбассе часть военной техники была возвращена в Украину. Он заявил, что Путин "неоднократно подчеркивал и демонстрировал заинтересованность России" в выходе отношений между Москвой и Киевом "из того пике, в которое они вошли, и выходом из того плачевного состояния, в котором находятся".

Он отметил, условия возвращения украинских кораблей и авиатехники будут ясны после контактов военных и дипломатов с обеих сторон, а также после реакции украинских властей. Песков подчеркнул, что процесс передачи военной техники Киеву потребует много контактов с Украиной.

По мнению украинского нардепа Дмитрия Тымчука, Россия пытается сработать на опережение – Киев, по его словам, готовит ряд исков в международные инстанции по захвату имущества Украины в Крыму.

Судя по риторике украинской власти, здесь не хотят позволить российскому президенту сделать "красивый ход" – пусть и жертвуя возможностью вернуть массу кораблей, самолетов и бронетехники.