Государственное управление делами (Державне управління справами или ДУСя - Прим.Ред.) отказалось назвать суммы, которые пошли на содержание каждой государственной резиденции, находящихся в управлении ведомства. Об этом сообщает сайт "Нет коррупции".

В ответе ведомства на запрос сайта говорится, что содержание резиденций, находящихся на балансе, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и администрации Президента Украины" на содержание всех административных и хозяйственных объектов этого управления.

"Расходы на каждую из таких государственных резиденций в отдельности не учитываются", - говорится в сообщении.

Также в ответе добавили, что в их управлении находятся 12 государственных резиденций (7 Киеве и 5 - на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым).

В ГУД не назвали конкретных сумм на содержание госрезиденций.

Отметили лишь, что "содержание государственных резиденций, находящихся в управлении Государственного управления делами, осуществляется за счет предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год бюджетных назначений по бюджетным программам Государственного управления делами. Госрезиденции, которые расположены в аннексированном Крыму, с 2014 года не финансируются.

В ГУД не ответили на вопрос "Ні корупції!" о собственном заработке государственных резиденций за счет проведения экскурсий на других мероприятий.

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