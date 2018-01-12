В центре Одессы загорелся трамвай маршрута №28, в котором в это время находились пассажиры.

Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел около 11 утра.

Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

После возгорания пассажиры запаниковали и попытались выбить двери. Водитель взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон.

При этом одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу. Сейчас она находится в больнице.

Напомним, что в Одессе трамвай с "чертовым" номером расколол Sang Yong о столб, словно орех.

Как сообщала "Страна", в Киеве на перекрестке улиц Миропольской и Алишера Новои прямо во время движения загорелся автомобиль Daewoo.