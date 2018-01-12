Апелляционная жалоба Генеральной прокуратуры на приговор Юрию Крысину, который осужден к условному сроку заключения за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, находится на подготовительный стадии для передачи из Шевченковского районного суда Киева в Апелляционный суд.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

"Наши прокуроры подали жалобу еще 28 декабря в Апелляционный суд Киева через Шевченковский суд. В течение месяца в этом суде должны собрать все документы и передать их в Апелляционный суд. То есть никакого бездействия со стороны работников суда здесь не усматривается. Это - обычные процедурные моменты", - сказал Лысенко.

Ранее в Апелляционном суде Киева сообщили, что вышеуказанной жалобы в суде еще нет.

Напомним, в ОБСЕ осудили условный приговор убийце журналиста Веремия "титушке" Крысину.