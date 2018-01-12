МИД Украины рассмотрит возможность вернуть украинскую авиацию и корабли из аннексированного Крыма, как предложил Владимир Путин. Несмотря на то, что ранее вице-спикер Ирина Геращенко категорично заявила, что Киев отказывается от таких предложений.

Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца в комментарии "112 Украина" ответила, что такая возможность прорабатывается, а "вопрос имеет много аспектов".

Речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов, которые Путин выразил готовность вернуть.

В 2014 году Россия уже обещала передать Украине около 350 единиц вооружения и военной техники в результате инвентаризации имущества Крыма. Отмечалось, что в основном это советская техника 70-х годов выпуска. В Минобороны РФ заявляли, что техника не имеет перспектив применения в Вооруженных силах РФ.

Спустя месяц РФ заявила, что процесс передачи техники тормозит Украина, потому что срывает сроки предоставления подвижного состава.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявлял, что в Крыму осталась береговая техника - два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Напомним, что Владимир Путин предложил вернуть Украине военные корабли и самолеты из Крыма‍, но без боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что это будет унижением для Украины.