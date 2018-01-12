Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что никогда не сдавал на водительские права и не садился за пуль автомобиля.

Об этом он написал в Facebook в ответ волонтеру и общественному деятелю Алексею Мочанову, который спросил, как тот получил в один день водительские права со всеми открытыми категориями.

Фото: facebook.com/alex.mochanov

Соответствующий пост Мочанов опубликовал в соцсети. Он написал, что генпрокурор получал права дважды на протяжении 2005 года. По его данным, впервые ему выдали водительское удостоверение с открытыми категориями АВСD, а на день рождения он получил права с категориями АВСDЕ. Однако суть в том, что для получения двух последних категорий нужно дополнительное обучение и простой автошколы недостаточно.

На это Луценко и ответил в комментарии, что у него вообще нет водительских прав.

Фото: facebook.com/alex.mochanov

Напомним, что Олег Ляшко обвинил генпрокурора в сокрытии доходов и имущества, хотя сам регистрирует жилье на родственников и соратников.

Как сообщала "Страна", жена генерального прокурора Украины и представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что купила новый Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года за деньги с продажи предыдущего авто и своих сбережений.