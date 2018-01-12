Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами российских СМИ, где впервые прокомментировал налет дронов на базу в Сирии, передает ВВС.

Так, общаясь с главредами, Путин впервые затронул тему атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим и морскую базу Тартус в Сирии. Гендиректор Интерфакса Михаил Комиссар обратил внимание президента, что дроны направили со стороны Идлиба, который сейчас находится под контролем турецких военных.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", - отреагировал Путин. Он рассказал, что за короткое время до встречи с журналистами говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону: "Я уверен, что турецкие военные и руководство не имеют к этому никакого отношения".

По утверждению Путина, сами атаки были направлены на подрыв отношений России с Турцией и Ираном, которые является сторонами в переговорах по Сирии.

"Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти летательные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле, там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера", - рассказал Путин.

Ранее сообщалось, что в сирийском Идлибе в центре города в результате взрыва погибли не менее 30 человек.