Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сумма внешнего долга Украины достигла 83% ВВП.

Об этом сообщает Forbes.Грузия.

Глава правительства напомнил, что в феврале 2014 года, когда премьер-министром стал Арсений Яценюк госбюджет Украины составил 10 тысяч долларов, а на счетах госказначейства при этом было 108 тысяч гривен.

Также в этом интервью Влдаимир Гройсман отметил, что проблему коррупции постоянно преувеличивают враги Украины и ее удалось победить во многих сферах.

Ранее "Страна" разбиралась, что будет с экономикой, ценами, зарплатами и курсом гривны в 2018 году.

Как сообщала "Страна", валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов и, прежде всего, кредитов МВФ. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.