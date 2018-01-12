Потребительская инфляция в Украине в 2017 году сильно превысила прогнозы Нацбанка. Вместо ожидаемых 8% ± 2 п.п. инфляция составила целых 13.7%, передает пресс-служба регулятора.

В НБУ говорят, что инфляция пошла вверх из-за факторов, на которые они не влияют:

сокращение предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года,

нестабильная ситуация в животноводстве,

рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (в частности, мясо-молочной группы),

увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда,

быстрое восстановление потребительского спроса.

Базовая инфляция по итогам 2017 ускорилась до 9.5% по сравнению с 5.8% в 2016 году. Это Нацбанк объясняет ростом минимальной зарплаты и пенсий, подорожание услуг заведений быстрого питания, высшего образования, содержания придомовых территорий.

Также ускорился рост цен на продукты с высокой степенью обработки (прежде всего молочные и мясные продукты), из-за подорожавшего сырья.

Рост цен на сырые продовольственные товары в 2017 году ощутимо ускорился (до 23.5% г / г) по сравнению с предыдущим годом и обеспечил основной вклад в потребительскую инфляцию. В частности высокими темпами росли цены на мясо и молоко, возобновился рост цен на яйца.

"Такая динамика выражала существенно более высокие мировые цены на соответствующие продукты и активизацию экспорта, а также ограниченное внутреннее предложение этих товаров на фоне уменьшения поголовья (кроме птицы) и нестабильной эпизоотической ситуации", - говорит НБУ.

Также в прошлом году стремительно выросли цены на овощи и фрукты. На это повлияли неблагоприятные погодные условия, а также Россия, которая отменила запрет на импорт, и туда устремился поток турецких продовольственных товаров, которые раньше шли в Украину.

Зато продолжалось падение цен на сахар в результате низких мировых цен и значительного предложения на внутреннем рынке, а хороший урожай обусловил падение цен на гречневую крупу.

Рост цен и тарифов, регулируемых административно, замедлился до 16.1%.

Ускорился рост цен на табачные изделия, почтовые и транспортные услуги вследствие увеличения их себестоимости.

Темпы роста цен на топливо в 2017 году были на уровне 20.0%, как и в предыдущем году, их-из-за повышения цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлено в евро).

Напомним, что Розенко обещал, что увеличение минималки до 4100 грн не приведет к инфляции.

Тем временем "Киевэнерго" снова просит Гройсмана поднять тарифы на свет и тепло.