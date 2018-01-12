Восемь пожарных команд борются с огнем на центральной железнодорожной станции в английском графстве Ноттингемшир. Об этом пишет ВВС.

Возгорание возникло в здании вокзала около 6.30 по местному времени.

Вестибюль старинной станции полностью заполнился густым дымом.

Все люди были эвакуированы из здания в срочном порядке, прибытие и отправление поездов со всех платформ прекращено.

Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма, вырывающиеся из туалета на многоэтажной парковке возле станции: "Сначала не придаешь этому большого значения - дыма было немного, и полиция уже была на месте, но потом нас всех эвакуировали", - рассказала очевидица.

Огонь распространился с пугающей скоростью, говорят люди: "Столбы дыма и пламени скоро уже вздымались над крышей в дальнем конце здания".

Фото: bbc.com

Доктор Ремиджиус Ллионе услышал сигнал пожарной тревоги, когда только заезжал на парковку: "Дым был такой густой, что прямо перед собой ничего не видно".

Ранее "Страна" опубликовала видео, как в Нью-Йоркe пожарные борются с огнем в небоскребе Trump Tower.