В Ноттингеме пылает центральный железнодорожный вокзал
Восемь пожарных команд борются с огнем на центральной железнодорожной станции в английском графстве Ноттингемшир. Об этом пишет ВВС.
Возгорание возникло в здании вокзала около 6.30 по местному времени.
Вестибюль старинной станции полностью заполнился густым дымом.
Все люди были эвакуированы из здания в срочном порядке, прибытие и отправление поездов со всех платформ прекращено.
Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма, вырывающиеся из туалета на многоэтажной парковке возле станции: "Сначала не придаешь этому большого значения - дыма было немного, и полиция уже была на месте, но потом нас всех эвакуировали", - рассказала очевидица.
Огонь распространился с пугающей скоростью, говорят люди: "Столбы дыма и пламени скоро уже вздымались над крышей в дальнем конце здания".
Фото: bbc.com
Доктор Ремиджиус Ллионе услышал сигнал пожарной тревоги, когда только заезжал на парковку: "Дым был такой густой, что прямо перед собой ничего не видно".
Ранее "Страна" опубликовала видео, как в Нью-Йоркe пожарные борются с огнем в небоскребе Trump Tower.