В Торецке на Донбассе 14-летний парень пытался изготовить самодельное взрывное устройство по инструкции из интернета, но вещество взорвалось у него в руках. Об этом сообщает полиция.

В результате юноше пришлось ампутировать пальцы руки.

Парень был дома один и изготавливал взрывоопасное вещество по "рецепту" в интернете, которое он хотел потом применить для создания взрывного устройства.

Подросток пытался смешать "ингредиенты", которые в обычных условиях используются в быту, однако смесь взорвалась прямо в руке.

Сейчас парень находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.

Фото: npu.gov.ua

Ранее в Одессе неизвестный оставил в банке самодельную взрывчатку.

Также напомним, как в Киеве нашли самодельную бомбу в мусорном ящике на бульваре Дружбы Народов.