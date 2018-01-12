В Торецке школьник потерял пальцы при попытке сделать самодельную взрывчатку по рецепту из интернета
В Торецке на Донбассе 14-летний парень пытался изготовить самодельное взрывное устройство по инструкции из интернета, но вещество взорвалось у него в руках. Об этом сообщает полиция.
В результате юноше пришлось ампутировать пальцы руки.
Парень был дома один и изготавливал взрывоопасное вещество по "рецепту" в интернете, которое он хотел потом применить для создания взрывного устройства.
Подросток пытался смешать "ингредиенты", которые в обычных условиях используются в быту, однако смесь взорвалась прямо в руке.
Сейчас парень находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.
Фото: npu.gov.ua
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