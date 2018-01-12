Американская компания Armormax модифицировала электрокар Tesla Model S в самый быстрый бронированный автомобиль в мире. По крайней мере, так утверждает сама компания в опубликованном видео.

Бронеэлектрокар стал тяжелее исходного авто всего на 250 кг - и весит теперь 2 289 кг.

А вот собственно скорость модифицированного авто не называют. Изначальная версия Model S может ускоряться с места до 96 км/ч за 2,3 секунды, максимальная скорость ограничена показателем в 250 км/час. Максимальный запас хода электрокара на одном подзаряде превышает 400 км.

Кузов нового транспортного средства усилили особым волокном, благодаря чему он может выдерживать попадания в корпус пуль, выпущенных из огнестрельного крупнокалиберного оружия. Такому усилению подверглись крыша, двери, пол и стойки Tesla Model S.

Отмечается также, что специалисты смогли добиться повышения прочности кузова автомобиля за счет ламинированного синтетического волокна, а также особого баллистического сплава, который до этого подвергался термической обработке.

Окна Tesla Model S были оснащены многослойным оргстеклом и ламинированным поликарбонатом. Эксперты компании пояснили, что они полностью отказались от стали при бронировании машины.

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