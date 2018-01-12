Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому "Forbes" заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена.

"Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено", - сказал Гройсман.

По его мнению, эту проблему выпячивают, чтобы Украина, вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо.

Премьер отметил, что список сфер, где процветала коррупция, сокращается.

Среди отраслей, где удалось победить коррупцию, Гройсман назвал госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

В качестве достижения он отметил введение в эксплуатацию системы Интернет-закупок "Prozorro", покупку лекарств с помощью международных организаций, децентрализацию бюджета.

При этом Гройсман указал, что коррупция осталась в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также "в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги".

Напомним, что в Украину на борьбу с коррупцией едет евродепутат Хармс из Германии.

Как сообщала "Страна", Евросоюз вслед за США требует срочно создать Антикоррупционный суд в Украине.