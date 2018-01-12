Украина по состоянию на 11 января на 100% исчерпала годовые квоты на беспошлинную поставку в ЕС меда, виноградного и яблочного сока. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в Facebook.

"На календаре – 11 января, а 100% экспортной квоты на поставки меда в ЕС уже выбраны, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен. Понятно, что экспорт на этом не останавливается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт является конкурентным на европейском рынке даже за пределами автономных преференций). Но в то же время дата 11.01 и нулевой баланс свидетельствуют о сверхвысоком потенциале этой отрасли", - заявил Мартынюк.

По его словам, практически весь мед, который производится в Украине, впоследствии экспортируется, а основным потребителем является Евросоюз.

"Почти 57 тыс. тонн, или 80% всего украинского меда экспортируется - в основном в Европейский Союз. Потенциал производства, исходя из посевов медоносных растений - до 140 тыс. тонн меда в год, вдвое больше текущих объемов", - заявил Мартынюк.

Однако, увеличить наращивание поставок Украине мешает отсутствие обязательных требований к качеству меда.

"Существующий государственный стандарт является добровольным. В то же время, в рамках Соглашения об Ассоциации, Украина обязалась внедрить европейские требования к меду, которые зафиксированы в Директиве Совета 2001/110/ЕС. Дедлайн - конец следующего года", - добавил Мартынюк.

Он также добавил, что за первую декаду января полностью использованы квоты на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тыс. тонн) и существенный процент использования (до 25%) в категориях продукции птицеводства.

Фото: facebook.com

Напомним, что летом Евросоюз увеличил для Украины квоту на экспорт меда на 2,5 тыс. тонн

Ранее сообщалось, что Украина стала лидером экспорта лыж и сноубордов в ЕС.