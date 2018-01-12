Президент Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобретает характер замороженного конфликта.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории", - сказал Путин во время встречи с главными редакторами печатных изданий и информагентств.

"Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе", - добавил президент РФ. Он пояснил, что речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса

Напомним, что ранее в МИД Германии предложили отменять санкции против России поэтапно, по мере выполнения минских соглашений.

Как сообщала "Страна", Рада после каникул сразу займется реинтеграцией Донбасса и Антикоррупционным судом.









