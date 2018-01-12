Министр образования Гриневич за год получила полмиллиона гривен зарплаты
Зарплата министра образования и науки Лилии Гриневич за весь 2017 год составила 533 тысячи 613 гривен. То есть средняя зарплата за месяц составила порядка 44,4 тыс. гривен, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ Минобразования на запрос.
Налоги с зарплаты за год составили более 100 тыс. гривен.
В общей суммы зарплаты главы ведомства:
- оклад составлял 136 тысяч 505 гривен;
- премия – 9 тысяч гривен;
- надбавка за выслугу лет – 29 тысяч 748 гривен;
- надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 20 тысяч 475 гривен;
- надбавка за интенсивность труда – 134 тысячи 105 гривен;
- командировки – 93 тысячи 629 гривен;
- отпускные – 20 тысяч 553 гривны;
- помощь в связи с временной потерей трудоспособности – 9 тысяч 321 гривна;
- материальная помощь на оздоровление – 39 тысяч 80 гривен;
- материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов – 39 тысяч 988 гривен;
- индексация – 1204 гривны.
Так, из начисленной Гриневич суммы зарплаты удержано 104 тысячи 54 гривны налогов и сборов.
Напомним, что Гриневич в декабре заработала в два раза больше, чем коллеги по Кабинету.
Также мы писали, что у семьи Гриневич на двоих 30 тысяч долларов налички и скромные доходы.
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