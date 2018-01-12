Зарплата министра образования и науки Лилии Гриневич за весь 2017 год составила 533 тысячи 613 гривен. То есть средняя зарплата за месяц составила порядка 44,4 тыс. гривен, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ Минобразования на запрос.

Налоги с зарплаты за год составили более 100 тыс. гривен.

В общей суммы зарплаты главы ведомства:

оклад составлял 136 тысяч 505 гривен;

премия – 9 тысяч гривен;

надбавка за выслугу лет – 29 тысяч 748 гривен;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 20 тысяч 475 гривен;

надбавка за интенсивность труда – 134 тысячи 105 гривен;

командировки – 93 тысячи 629 гривен;

отпускные – 20 тысяч 553 гривны;

помощь в связи с временной потерей трудоспособности – 9 тысяч 321 гривна;

материальная помощь на оздоровление – 39 тысяч 80 гривен;

материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов – 39 тысяч 988 гривен;

индексация – 1204 гривны.

Так, из начисленной Гриневич суммы зарплаты удержано 104 тысячи 54 гривны налогов и сборов.

Напомним, что Гриневич в декабре заработала в два раза больше, чем коллеги по Кабинету.

Также мы писали, что у семьи Гриневич на двоих 30 тысяч долларов налички и скромные доходы.