Несколько часов назад создатель Facebook Марк Цукерберг объявил о революции в своей социальной сети. Теперь в новостной ленте будет меньше сообщений от брендов и СМИ, и больше - от друзей и сообществ по интересам.

Цель всего этого, говорит Цукерберг - помогать людям общаться друг с другом, а не пассивно потреблять контент. По его словам, это принесет нам "больше счастья и здоровья".

В то же время такой подход может обнулить стратегию множества предпринимателей, которые проинвестировали в Facebook миллионы долларов. А саму соцсеть превратить в подобие "Вконтакте", который сфокусирован на группах по интересам.

"Страна" разбиралась с инициативами Марка Цукерберга.

Что написал Цукерберг?

Приводим полный перевод поста создателя Facebook:

"В 2018 году мы сфокусируемся, помимо прочего, на том, чтобы убедиться: время, потраченное нами в Facebook, будет проведено хорошо.

Мы построили Facebook, чтобы помочь оставаться на связи и быть ближе к людям, которые для нас что-то значат. Именно поэтому семья и друзья для нас - основа любого опыта. Исследования показывают, что укрепление взаимоотношений улучшает наше самочувствие и дарит счастье.

Но недавно мы получили отклики нашего сообщества о том, что публичный контент - посты от бизнеса, брендов и медиа - вытесняют личные моменты, которые объединяют нас друг с другом.

Легко понять, как мы дошли до этого. Видео и другой публичный контент ворвался в Facebook в последние пару лет. С тех пор такого контента стало больше, чем постов от ваших друзей и семьи, а баланс новостной ленты начал смещаться от самого важного, что может сделать Facebook - помогать нам общаться.

Мы чувствуем ответственность за это и хотим убедиться, что наши сервисы не просто развлекают, но и улучшают жизнь людей. Поэтому мы тщательно изучили эту тенденцию, ознакомившись с уже имеющимися академическими исследованиями и проведя свои собственные - с помощью ведущих университетских экспертов.

Исследования показывают: если мы используем социальные сети, чтобы общаться с близкими людьми, это хорошо влияет на нашу жизнь и самочувствие. Мы ощущаем больше взаимосвязи и меньше одиночества, и это в долгосрочной перспективе делает нас счастливее и здоровее. А вот пассивное чтение статей или просмотр видео - даже если они развлекательные и информативные - таким же эффектом не обладает.

Исходя из этого, мы внедряем крупные изменения в архитектуру Facebook. Я меняю цель для нашей команды: меньше фокусироваться на поиске для вас релевантного контента и больше - на том, чтобы помочь вам наладить социальное взаимодействие.

Мы за последний год уже начали меняться в этот направлении, но переход на новую систему для всех продуктов Facebook займет месяцы. Первые изменения вы увидите в новостной ленте, где появится больше информации от ваших друзей, семьи и групп.

Когда мы внедрим это, вы будете видеть меньше публичного контента вроде постов от бизнеса, брендов и СМИ. А тот публичный контент, которого станет больше, будет появляться в ленте по тому же принципу - он должен способствовать взаимоотношениям между людьми.

Например, есть много дружных сообществ у телешоу и спортивных команд. Мы также заметили, что люди начинают больше общаться при просмотре прямых эфиров, чем обычных видео. Какие-то новости помогают запустить дискуссии по важным вопросам. Ведь слишком часто сегодня просмотр видео, чтение новостей или обновление страниц - это пассивный опыт.

Хочу быть откровенным: внедряя эти изменения, я ожидаю, что время, которое люди тратят на Facebook, сократится. Но жду я и того, что оно станет более ценным для вас. И если мы все сделаем правильно, я верю, это надолго принесет хорошие результаты для нашего сообщества и бизнеса.

В своих лучших проявлениях Facebook всегда был местом личных связей. Делая людей ближе друг к другу - в семье, среди друзей или вокруг важных мировых событий - мы убеждаемся, что Facebook - это время, проведенное хорошо".

Что поменется в Facebook. Главные выводы

На сколько в ленте Facebook сместится баланс в пользу "личных", а не "публичных" постов - неизвестно. Но тенденция, заданная Цукербергом, позволяет сделать несколько предварительных выводов:

По стопам "ВК". Facebook смещает баланс в сторону сообществ по интересам. И этим он становится похожим на "Вконтакте", который также сфокусирован именно на них. В нашей ленте, скорее всего, станет появляться больше постов от участников сообществ, в которых мы состоим или которые соответствуют нашим интересам.

И, возможно, сообщества станут более привлекательными рекламными площадками, чем лента новостей - и малому бизнесу станет легче охватывать нужную ему аудиторию.

Но и крупным брендам придется создавать больше сообществ по интересам, где прямолинейная реклама уступит место обсуждениям, например, полезности того или иного товара / услуги.

Эра стримеров. Цукерберг по сути анонсировал "эру стримеров". Прямые трансляции, обещает создатель Facebook, будут чаще появляться в ленте новостей - ведь коммуникация в комментариях к таким эфирам выше, чем на обычных видео. А значит, "живых" видео станет еще больше - привлекать аудиторию с их помощью станет легче.

Здесь простор как для СМИ, так и для журналистов-стрингеров, которые раскручивают свой персональный бренд в Facebook. Можно также предположить, что резко вырастет количество "живых" видеоуроков и мастер-классов, а также видеолекций. В целом наступление Facebook на YouTube продолжается.

Больше целевой рекламы. Если мы, как это планирует Цукерберг, начнем "укреплять свои социальные связи" в Facebook, то сама социальная сеть расширит возможности для "микротаргетинга". Ведь чем больше сообществ по интересам, чем они разнообразнее - тем легче продать рекламодателю все более сфокусированную и нишевую аудиторию.

Больше тратить на рекламу в ФБ. Представителям брендов и СМИ придется пересматривать стратегию своего присутствия в Facebook. В любом случае, тратить на рекламу в соцсети придется еще больше - ведь алгоритм ленты новостей "порежет" выдачу бизнес-постов.

С другой стороны, аудиторию легче будет собирать тем, чей контент является "вирусным" и вызывает много обсуждений в соцсетях.

"Я вложил миллионы в свои страницы"

В комментариях к посту Цукерберга люди оставили тысячи отзывов. В целом аудитория отнеслась к его идее благосклонно. Однако предприниматели и продвинутые пользователи увидели удар по своим интересам.

От них основная просьба к создателю Facebook - дать людям свободу выбрать, как группировать контент в ленте новостей.

"Я вложил более миллиона долларов в Facebook с 2009 года.

Мы потратили годы и тысячи долларов на создание брендовых страниц, онлайн-сообществ и работу с клиентами.

Мы уже видели, что собираем все меньше, меньше и меньше их аудитории.

Уже стало привычным иметь 1500-3000 переходов со страницы, где 100 000 лайков. 3%? Да ладно.

И теперь это еще больше будет сокращаться?

Люди позволяют FB существовать, но компании, оплачивающие рекламу, оплачивают и все, что мы видим здесь.

Пожалуйста, не ограничивайте возможности бизнеса привлекать людей, которые подписались на его страницу", - написал бизнесмен Jared Guynes.

"А что мешает ФБ позволить пользователям переключаться между хронологией и алгоритмом? Зачастую посты, принадлежащие группе или лицу, имеют свою актуальность и очередность. Кроме того, почему бы не разрешить пользователям выбирать и исключать предложения, как на Instagram, так и на Facebook? Рекомендации и предложения часто мешают", - пишет Yousef Elreda.

Впрочем, огромное количество пользователей аплодируют идее Цукерберга и считают, что больше общения с друзьями и по интересам - это прекрасно.