Курс гривни в Украине сегодня побил антирекорд. Украинская валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума.

За сутки курс евро вырос сразу на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 грн и установил новый исторический рекорд в 34,18 грн.

Прошлый рекорд евро составлял 34,04 грн и был зафиксирован в конце февраля 2015 года.

Кроме того, гривня в шаге от психологического курса "1 к 2" по отношению к рублю. Сейчас за 10 российских рублей дают уже 4,99 грн.

Отметим, что в 1998 году после деноминации рубля курс был примерно 3 рубля за гривню. В начале 2000-х гривня по отношению к рублю стоила 5 к 1 (иногда доходя до 6 к 1). После кризиса 1998 года рубль начал укрепляться и стоил уже 4 за гривню. После обвала гривни в 2014 году курс опустился до 3 к 1. В начале 2015 года он уже близко подходил к отметке 2 к 1. А потом колебался в пределах 2,1-3. И вот теперь одна гривня почти опустилась до отметки 2 рубля.

Также к антирекордным отметкам близится курс гривни к доллару. Сейчас 1 доллар США стоит 28,44 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года – 30,01 грн.

Напомним, что банкиры больше не верят в откат и хором говорят о дальнейшем подорожании доллара в Украине.

Также мы писали про курс биткоина. После падения все криптовалюты пошли в рост.