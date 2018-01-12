Закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд, хотя показатели звучания украинской песни и ведения программ на радио значительно улучшились. Об этом говорится в заявлении Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.

"Мониторинги эфира подтверждают, показатели звучания украинской песни и ведения программ на радио существенно улучшились. Но закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за установленного переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года", - говорится в заявлении.

В Нацраде объяснили, что предусмотренная норма, что к передачам на украинском языке засчитывается весь телевизионный продукт национального и собственного производства, нивелировала все ожидания.

"Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, научили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта. Некоторые каналы не ориентированы на качественные преобразования - они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований", - добавили в Нацраде.

Ожидается, что такая ситуация продлится до октября, а телеканалы не будут спешить урегулировать этот процесс.

"Регулятор предлагает Верховной Раде Украины инициировать пересмотр законодательных норм с тем, чтобы переходный период завершился не позднее чем в марте - апреле этого года. Только такой подход уже сейчас будет стимулировать телеканалы позаботиться о качестве эфира", - отмечено в заявлении.

Напомним, что в мае 2017 года Верховная Рада ввела языковые квоты для украинского телевидения. Предусматривалось 75% украинского языка на общегосударственных, 60% - на региональных каналах. Реплики и фильмы на иностранных языках - с субтитрами. Фильмы времен СССР не переводятся.

Как сообщала "Страна", в начале 2017 Нацрада показала, сколько украинского языка в эфире разных каналов.

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