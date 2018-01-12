Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать. Об этом он написал в своих двух постах на странице Facebook.

"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину ... А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", - считает Чубаров.

Фото: www.facebook.com/dogrujol

Напомним, что в 2014 году РФ сообщала, что передаст Украине около 350 единиц вооружения и военной техники в результате инвентаризации имущества Крыма. Отмечалось, что в основном это советская техника 70-х годов выпуска. В Минобороны РФ заявляли, что техника не имеет перспектив применения в Вооруженных силах РФ. Спустя месяц РФ заявила, что процесс передачи техники тормозит Украина, потому что срывает сроки предоставления подвижного состава. техника так и не была поставлена.

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