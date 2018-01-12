Около 22:00 на линию ГСЧС в городе Киеве поступил вызов о возгорании крыши в ТРЦ SilverBreeze в Днепровском районе. Об этом сообщает Киев оперативный.

"Пожар оказалась достаточно сложной, а потому на месте было устроен оперативный штаб и стянуты значительные силы бойцов пожарной охраны. По состоянию на 23:00 пожар был ликвидирован. Первые этажи ТРЦ полностью затопило. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Видео: Youtube.com

Silver Breeze - находится в сердце густонаселенного района Березняки, состоит из двух офисных зданий, пяти и семи этажей, и двухэтажного торгового центра.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве эвакуировали посетителей ЦУМа из-за ложного сообщения о пожаре.

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