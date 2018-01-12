Вторая за день коллегия судей не будет участвовать в рассмотрении дела экс-мэра Славянска Нели Штепы: все трое избранных сегодня автоматизированной системой судей взяли самоотвод. Об этом Укринформу рассказал адвокат Александр Тананакин.

"В суде после перерыва объявлено, что очередная тройка судей - Ольховский, Евтифиев, Гримайло, - выбранная с помощью компьютера в базе данных Ленинского райсуда Харькова, взяла самоотвод. Судьи, по их словам, опасаются предвзятости в рассмотрении дела", - отметил адвокат.

По его словам, дело будет передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, то есть, выбора другого райсуда Харькова: "В базе данных Ленинского райсуда не осталось судей, кроме тех, которые уже принимали участие в этом процессе или вышли из него путем самоотвода".

"После объявления об очередном самоотводе Штепа уехала в Славянск, где она находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Инцидентов не было", - добавил адвокат.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, решение о самоотводе судьи приняли самостоятельно, "без какого-либо воздействия со стороны прокуратуры".

"На сегодня это пятый состав суда, который рассматривает уголовное производство по сути и который заявил о самоотводе, не начав слушания. К сожалению, закон обязывает нас начать рассмотрение в очередной раз", - пояснила Дубовик.

По ее словам, в октябре 2017 года прокуратура области начала криминальное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст. 375, ст. 368 УК Украины) по замене меры пресечения обвиняемой Штепе врарез с требованиями ч.5 ст. 176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержание под стражей для подозреваемых в совершении подобных преступлений.

"Судей, которые рассматривали это производство, на протяжении трех лет увольняли за нарушение присяги судьи, выводили за нарушение уголовно-процессуального производства. Мы понимаем, насколько общество устало от долгосрочного процесса, но не реагировать на явное нарушение норм действующего законодательства, что может привести к дискредитации судейского корпуса и заблокировать отправление правосудия, не можем", - подчеркнула Дубовик.

Днем 11 января Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу Нели Штепы, так как все трое членов судейской коллегии - Шрамко (председательствующая), Бондаренко и Гринчук - взяли самоотвод.

15 ноября 2017 года Ленинский райсуд Харькова перенес заседание из-за того, что сразу двое судей, назначенные для рассмотрения дела Штепы, заявили о самоотводе. Суд им отказал. Услышав об их самоотводе, Штепа, по словам адвоката, расплакалась: "Она сказала, что больна и может не дожить до окончания судебного разбирательства".

20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Штепы с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Как сообщал "Страна", омбудсмен объяснила, почему экс-мэр Славянска Штепа отказалась от обмена.

Ранее в декабре 2017 Неля Штепа отказалась заходить в здание Ленинского райсуда из-за угрозы жизни

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