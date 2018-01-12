Снежнянский машиностроительный завод, находящийся на временно неподконтрольной Украине территории, передан под управление иностранной компании.

Об этом сообщил народный депутат, до 2013 года председатель правления ПАО "Мотор Сич" и владелец 14,99% акций предприятия, Вячеслав Богуслаев в комментарии Донбасс.Реалии.

"Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы передали завод в управление другой компании. Мы не можем там работать, согласно законам Украины. Мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия "Мотор Сич", – сказал он.

При этом Богуслаев не уточнил, в каком именно государстве зарегистрирована управляющая компания.

"Продукцию мы покупаем, но не через "границу" (линию разграничения – Прим.Ред.) – наше правительство нам запрещает развиваться, поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране", – пояснил он.

Публичное акционерное общество "Мотор Сич" на своем сайте заявило о потере 20 декабря контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод", находящегося на временно неконтролируемой территории Донецкой области. Профильной продукцией Снежнянского машиностроительного завода являются лопатки и диски для газотурбинных двигателей, используемых в двигателях "Мотор Сичи". Город Снежное, где расположено это обособленное подразделение, после 2014 года оказался на оккупированной территории.

Напомним, ранее нардепа Богуслаева заподозрили в тайной продаже китайцам 56 процентов акций "Мотор Сич".

Мы писали, что летом 2017 "Мотор Сич" выпустил первый украинский вертолет.