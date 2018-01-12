Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко предлагает создать специальный реестр для украинских артистов, гастролирующих на территории РФ, а также взимать с них дополнительный военный сбор.

"По поводу "наших" гастролеров в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но - едешь в РФ на гастроли: сообщаешь; попадаешь в спецреестр <...> на Украине платишь дополнительный военный сбор", - написал он в Twitter.

По мнению министра, во время трансляции выступлений этих артистов на украинском ТВ следует размещать пометку о том, что они "гастролируют в стране-агрессоре".

Фото: twitter.com/kyrylenkovyach

Ранее в четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил наказывать штрафами или уголовной ответственностью украинских артистов, гастролирующих в России. Председатель совета Юрий Артеменко также считает целесообразным ограничить участие таких артистов в украинском эфире.

Как сообщала "Страна", ранее Фарион предлагала депортировать украинских артистов за гастроли в Крыму: "В товарном вагоне без окон".

Мы писали, как повлияет новый закон на гастроли российских артистов в Украине.