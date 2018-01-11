В полиции начали расследование обстоятельств ДТП, фигурантом которого стал полицейский на собственном автомобиле. Столкновение авто с электроопорой произошло в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

В результате дорожного инцидента посторонние лица не пострадали. Водителя госпитализировали в медицинское учреждение с травмой головы. Также установлено, что он является работником полиции. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

"Вчера, 10 января, около 22.00 часов по линии "102" в полицию Киева поступило сообщение о том, что на Соломенской площади автомобиль столкнулся с электроопорой", - говорится в опубликованном сообщении.

"Руководством Национальной полиции Украины назначено служебное расследование по этому факту. После его проведения будет принято предусмотренное законодательством решение ", - сообщили в полиции.

Как сообщала "Страна", на Гостомельской трассе пьяный водитель вылетел с дороги, врезался в дерево и погиб. По показаниям свидетелей происшествия, 46-летний водитель автомобиля Hyundai двигался в сторону Киева со стороны города Ирпень.

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Напомним, что украинскую модель парализовало после самого страшного ДТП в истории США.