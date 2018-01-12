В украинском сегменте Facebook появилась реклама кондитерской компании Roshen с хэштегом #шокофакт

"Есть интересный #шокофакт от енотика: по статистике, в странах, где больше любителей шоколада - больше нобелевских лауреатов!", - говорится в рекламе.

Шокофакт иллюстрирует изображение енотика в голубых очках.

Фото: facebook.com/roshen.com.ua

Видимо, таким нехитрым способом кондитерская компания президента популяризует потребление своей продукции.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве михомайдановцы разбили витрину в магазине Roshen.

До этого около магазинов компании проводили свои акции Фемен.

Мы писала, что в магазинах Roshen в Киеве предписано переходить на русский язык, если на нем говорит покупатель. Это обнаружил корреспондент "Страны", устроившись продавцом в один из магазинов президентской кампании.