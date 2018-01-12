Компания Порошенко запустила в Facebook рекламу с енотом в голубых очках
В украинском сегменте Facebook появилась реклама кондитерской компании Roshen с хэштегом #шокофакт
"Есть интересный #шокофакт от енотика: по статистике, в странах, где больше любителей шоколада - больше нобелевских лауреатов!", - говорится в рекламе.
Шокофакт иллюстрирует изображение енотика в голубых очках.
Фото: facebook.com/roshen.com.ua
Видимо, таким нехитрым способом кондитерская компания президента популяризует потребление своей продукции.
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве михомайдановцы разбили витрину в магазине Roshen.
До этого около магазинов компании проводили свои акции Фемен.
Мы писала, что в магазинах Roshen в Киеве предписано переходить на русский язык, если на нем говорит покупатель. Это обнаружил корреспондент "Страны", устроившись продавцом в один из магазинов президентской кампании.