Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали новый экологически безопасный способ покраски джинсовой ткани. Он основан на использовании ГМО-бактерий.

Работа, описывающая создание модифицированных бактерий и тестовое окрашивание предмета одежды, опубликована в Nature Chemical Biology, кратко о ней рассказывает Nature.

При синтезе индиго, который используются для окраски джинсовой ткани в голубой цвет, применяются такие токсичные вещества, как формальдегид и дитионит натрия. Поэтому авторы статьи решили разработать новый способ производства аналогичного красителя, безвредный для окружающей среды.

Снабдив необходимыми генами бактерию E. coli (кишечная палочка), биотехнологии заставили ее синтезировать вещество индикан из аминокислоты триптофана. Индикан близок к индиго по своей химической структуре, после обработки особым ферментом вещество окисляется и синеет.

В результате ученые смогли с помощью нескольких литров культуры ГМО-кишечной палочки окрасить джинсовую ткань и хлопковый шарф. Они приобрели голубую окраску и сохранили ее даже после машинной стирки. Ученые надеются, что в будущем подобную технологию можно будет внедрить в промышленное производство.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые раскрыли тайну "кровавых дождей" и красных приливов в океанах.

Также американские ученые обнаружили ген долголетия.