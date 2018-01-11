Одного из солистов балета Львовском театре оперы и балета им. С.А. Крушельницкой внесли в базу скандального сайта "Миротворец". Артиста обвинили в антиукраинских взглядах.

Солиста заподозрили в пособничестве террористам, ведении антиукраинской пропаганды, а также сборе средств для боевиков НВФ "ДНР".

Ранее информацию о сепаратистских взглядах солиста обнародовала журналистка из Одессы Елена Добровольская.

Как сообщала "Страна", украинский композитор Быстряков попал на "Миротворец".

"Ну, известна эта старая песня, когда хотят избавиться от так называемых москалей, или "ваты", "сепаров", и сразу заживем - все нормально. Такое было в свое время в Зимбабве, когда они отказались от белых партнеров - в бизнесе, и сразу страна рухнула. Моментально. Началась дикая инфляция. То же самое, примерно, происходит и здесь", - отметил режиссер.

Отметим, что украинцы превыше всего ставят вопрос мира и борьбу с коррупцией.