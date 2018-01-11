Следствию не удалось назвать точную причину пожара в лагере "Виктория" под Одессой
Корпус детского лагеря "Виктория" под Одессой, где погибли три девочки, почти полностью уничтожен огнем, поэтому отдельную версию причины пожара выделить не удалось.
Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Согласно пожарно-технических исследований установлено четыре возможных причины возникновения пожара: возникновение пожара от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тления табачного изделия); от короткого замыкания; вследствие занесения постороннего источника зажигания; от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (электрокипятильник)", - говорится в сообщении.
Кроме того, строительно-технические исследования показали, что выполнены работы по строительству (реконструкции) корпусов не соответствуют проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Горюче-смазочных материалов при экспертизе не обнаружили.
В результате пожара в лагере Виктория, случившейся 16 сентября, погибли трое детей.
Ранее "Страна" сообщала, что фирму, которая занималась ремонтом в лагере, подозревают в растрате 40 млн грн.
Также директора сгоревшего детского лагеря "Виктория" снова отправили в СИЗО.