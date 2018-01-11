Корпус детского лагеря "Виктория" под Одессой, где погибли три девочки, почти полностью уничтожен огнем, поэтому отдельную версию причины пожара выделить не удалось.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Согласно пожарно-технических исследований установлено четыре возможных причины возникновения пожара: возникновение пожара от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тления табачного изделия); от короткого замыкания; вследствие занесения постороннего источника зажигания; от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (электрокипятильник)", - говорится в сообщении.

Кроме того, строительно-технические исследования показали, что выполнены работы по строительству (реконструкции) корпусов не соответствуют проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Горюче-смазочных материалов при экспертизе не обнаружили.

В результате пожара в лагере Виктория, случившейся 16 сентября, погибли трое детей.

Ранее "Страна" сообщала, что фирму, которая занималась ремонтом в лагере, подозревают в растрате 40 млн грн.

Также директора сгоревшего детского лагеря "Виктория" снова отправили в СИЗО.