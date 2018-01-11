Запорожская епархия УПЦ выражает благодарность правоохранителям за начало следственных действий по ситуации разжигание религиозной вражды и ненависти в нашем крае.

Об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, чье обращение опубликовано на сайте УПЦ.

"Надеемся, что расследование будет честным и справедливым, и, наконец, истина станет явной, докажет, что информация распространяемая неопрятными журналистами основана только на предположениях и догадках. Всем нам известно выражение Экклезиаста о том, что "все пройдет, пройдет и это" - уверены, что шум стихнет, через беспочвенность обвинений, а нападки, перейдут в другой формат, но все это лишь закалит нашу веру, объединит всех нас, ради сохранения целостности нашей Родины. Будем молиться, чтобы расследование прошло быстро и лица-участники информационной атаки, которые своими действиями порочат честь нашей Матери-Церкви, будут привлечены к ответственности", - сообщил он.

Напомним, ранее в Запорожье разразился скандал вокруг отказа церкви отпевать ребенка.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем власти организовали новую атаку на церковь.