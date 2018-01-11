Суд в городе Яремче Ивано-Франковской области оштрафовал гражданина Белоруссии за демонстрацию запрещенной в Украине георгиевской ленточки.

Он прикрепил ленточку к лобовому стеклу автомобиля, что заметили на одном из карпатских курортов в селе Поляница 10 января. На белоруса наложили максимально возможный по закону штраф в размере 2 250 грн. Саму георгиевскую ленточку суд обязал конфисковать и уничтожить, передает ВВС.

Свою вину белорус признал полностью.

Ранее местные издания сообщали, что в автомобиле нарушителя находилось пятеро людей - трое мужчин и две женщины. Когда гостей из Беларуси попросили снять запрещенную в Украине ленту - те отказались. После этого один из депутатов Ивано-Франковского областного совета вызвал полицию.

С 15 июня 2017 года в Украине запрещено публичное использование "георгиевской ленты".

За демонстрацию "георгиевской ленты" налагается штраф в размере от 850 до 2550 грн (150 необлагаемых минимумов).

При этом, в соответствии с нормами закона, за повторную пропаганду ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.

В пояснительной записке к закону говорится, что "публичное использование георгиевской (гвардейской) ленты в пропагандистских целях несет общественную опасность, имеет провокационный характер, а потому должно быть отнесено к правонарушениям".

"Страна" разбиралась, кого в Украине преследуют за георгиевские ленты.

Как сообщала "Страна", на границе задержали молдаванку на Jaguar с георгиевской лентой. Она ехала из столичного Кишинева через пункт пропуска "Кучурган".