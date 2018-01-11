Кому и когда необходимо прививаться от подступившей эпидемии кори, есть ли противопоказания и что нужно сообщить врачу при желании вакцинироваться рассказала доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская в Facebook.

Всем родителям, принимающим решение о вакцинации своих детей, надо помнить следующее: корь - достаточно тяжёлое инфекционное заболевание, сопровождающееся сменой нескольких периодов болезни, длительно протекающее (это не грипп, где за три-пять дней можно уже выздороветь) и имеющее ряд тяжелейших осложнений.

Корь очень заразна, практически все, кто сталкивается с вирусом и не имеет иммунитета, болеет. С другой стороны, мы имеем специфическую профилактику, которая гораздо более эффективна, чем, например, вакцинопрофилактика гриппа.

Кто наиболее подвержен риску тяжёлого течения кори?

дети младше 5 лет;

взрослые старше 20 лет;

беременные женщины;

люди с любыми иммунодефицитными состояниями.

Программа вакцинации против кори в мире началась в 1963 году, у нас - чуть позже - с 1968 года. До введения программ иммунизации в США корью болели от 3 до 4 миллионов человек в год, до 500 (!) больных погибало, у приблизительно 1000 развивался энцефалит. Широкое применение вакцины привело к сокращению случаев кори в США на 99% и, наконец, в сентябре 2016 года Панамериканская организация ВОЗ объявила, что Северная и Южная Америка являются первыми регионами в мире, ликвидировавшими корь.

Вакцинация от кори входит в наш Календарь прививок, делают ее в 1 год и повторно в 6 лет. Если по разным причинам вакцинация не сделана, ее делают детям в любом возрасте, лучше - дважды (на первое введение антитела формируются у 85-93% людей, на второе - у 97%) с интервалом между прививками минимум 28 дней.

Для того, чтобы достоверно выяснить, имеет человек антитела против кори или нет (он может перенести заболевание на субклиническом уровне и не знать об этом) необходимо сделать соответствующий анализ крови (анти measles IgG). Если этот анализ недоступен или нет возможности его сделать, допустимыми критериями, позволяющими считать человека иммунным к заболеванию, считаются следующие:

- отметки о проведении плановой вакцинации в полном объеме (дважды) по календарю (или вне его) в медицинской документации; к сожалению, в нашей стране эта рекомендация не всегда может быть надежной из-за нечистоплотности некоторых медицинских работников;

- ЛАБОРАТОРНОЕ подтверждение о заболевании корью в анамнезе;

- люди, рождённые до 1957 года.

Согласно рекомендаций CDC для взрослых можно рекомендовать вакцинацию в следующих случаях:

Студентам после окончания школы без подтверждения иммунитета против кори. Людям, родившимся во время или после 1957 года, у которых нет доказательства иммунитета (наличие антител); им необходимо сделать хотя бы одну дозу вакцины.

По нашему календарю вакцинацию взрослым проводят до 30-летнего возраста при отсутствии у них иммунитета.

Если планируется международное путешествие, особенно в страны с высокой распространенностью кори, рекомендуется вакцинация, начиная с шестимесячного возраста (с 6 до 11 месяцев - однократно).

Экстренная вакцинопрофилактика показана неиммунным детям в течение первых 3-х суток после контакта с больным корью.

Кому вакцинация противопоказана?

людям с угрожающей жизни аллергической реакцией на неомицин или другой компонент вакцины, возникшей на первичное введение;

если человек болен на момент вакцинации, ее надо отложить до выздоровления;

беременным женщинам; кроме того, после вакцинации необходимо избегать беременности в течение 4 недель после вакцинации.

Также врача нужно информировать о следующем:

наличие любого иммунодефицитного состояния, включая онкозаболевания, приём химиопрепаратов и/или лучевой терапии;

получал ли пациент какую-либо вакцину в течение последних 4-х недель;

получал ли в ближайшее время препараты крови;

было ли когда-нибудь снижение уровня тромбоцитов.

Все эти последние положения могут служить причиной для отказа или отсрочки вакцинации.

В нашей стране обычно доступны комбинированные вакцины с коревым компонентом (вместе с краснухой, эпид. паротитом)

Для взрослых применяются те же вакцины, что и для детей.

Вакцинация может сопровождаться определёнными реакциями, используется живой ослабленный штамм, более того, иногда и вакцинированные могут заболеть (см.выше процент формирования антител), однако это не идёт ни в какое сравнение с истинным заболеванием, ещё в начале декабря я писала, что, по многим клиническим признакам, эта вспышка будет тяжелой.

Как сообщала "Страна", в Киеве с начала года заболели корью 66 человек.

Мы писали, что у Кличко не спешат вводить карантин из-за десятков больных корью.

Ранее сообщалось, что пять человек уже от опасной болезни умерли., а заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза.