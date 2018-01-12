В четверг, 11 января в Харькове состоялся заключительный матч 28-го тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ) между харьковским МХК "Динамо" и броварскими "Волками". Номинально домашний матч команды из Киевской области был сыгран в Харькове по обоюдному согласию клубов.

Отметим, что команды сыграли второй матч за два дня – первый поединок завершился победой МХК "Динамо". Несмотря на это, наставник "динамовцев" Александр Сеуканд остался недоволен вчерашним матчем, передает пресс-служба УХЛ.

Игрокам харьковской команды потребовалось 6 минут, чтобы открыть счёт – в воротах Артёма Кожевникова отличился Игорь Худяков. Уже спустя три с половиной минуты Вадим Куликов забросил свою первую шайбу в сезоне, и удвоил счет в поединке. Под конец первого периода подопечные Александра Сеуканда смогли ещё раз расписаться в воротах противника – на этот раз отметился Дмитрий Халин. Эта шайба стала юбилейной, сотой, для МХК "Динамо" в текущем сезоне.

На экваторе поединка Дмитрий Халин оформил дубль, сделав счёт 0:4. Но "Волки" не оставили ворота Владислава Гурко "сухими": сначала под конец второго периода Алексею Черемнову удалось переиграть вратаря "сине-белых", а спустя 45 секунд Михаил Шахов сократил разрыв между командами до двух голов.

Заключительный период команды начали с ряда удалений, но численным преимуществом никто из игроков воспользоваться не сумел. Зато активизировались игроки МХК "Динамо": сначала на 47-й минуте шайбу забросил Владимир Чердак, а затем на экваторе двадцатиминутки дублем отметился Руслан Максименко.

Уже завтра "Волкам" предстоит сыграть с абсолютным лидером нынешнего сезона – "Донбассом". Начало матча в 19:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

"Волки" - МХК "Динамо" 2:7 (0:3; 2:1; 0:3)



Шайбы: 0:1 Худяков, 06:16. 0:2 Куликов (Колядинский), 09:39. 0:3 Халин (Олейник, Чердак), 18:58. 0:4 Халин (Олейник, Чердак), 28:36. 1:4 Черемнов (Шахов), 37:30. 2:4 Шахов (Овчинников, Забулонов), 38:15. 2:5 Чердак (Лисин), 46:32. 2:6 Максименко (Семененко), 49:51. 2:7 Максименко (Олейник, Чердак), 51:33.

Составы:

"Волки": Кожевников (Гордюшин - с 20:00); Бугаев - Забулонов, Татарин - Привалихин, Сорока - Луценко; Овчинников - Шахов - Шапиро, Черниченко - Носко - Черемнов, Мкртчян - Паламаренко - Пилявец.

МХК "Динамо": Гурко; Лисин - Поддубный, Гребёнкин - Бабчук, Ступницкий - Хохлов, Шматько - Швоев; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Колядинский, Куликов - Праведный - Григорьев, Семененко.

Как сообщала "Страна", юношеский чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB перенесли из Одессы в Киев. Юниорское первенство мира в Дивизионе IB пройдет с 14 по 20 апреля 2018 года. Соперниками Украины будут команды Италии, Венгрии, Австрии, Японии и Румынии.

Напомним, что вратарь ХК "Донбасс" Богдан Дьяченко запустил хоккейный видео челлендж. Каждому предлагается продемонстрировать свое мастерство при владении с клюшкой.