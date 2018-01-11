Во Львовской области в Каменка-Бугском районе на человека упало дерево. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Сообщение в полицию поступило около 12.50. Полицейские установили, что на 52-летнего жителя Каменка-Бугского района, который работал мастером лесничества, упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

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