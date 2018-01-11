В столицы Болгарии - Софии начались массовые протесты против ЕС. Их участники жгут на улицах флаги Европейского союза и НАТО. Это происходит на фоне передаче Болгарии председательства в Европейском Совете, сообщает британский сайт Express.

В протестной Софии находится комиссары ЕС, которые являются гостями на церемонии начала председательства Болгарии в Европейском Совете. Страна возглавит его

Среди прибывших еврочиновников - президент Европарламента Антонио Таяни, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Издание "The Sofia Globe" сообщает, что сегодня вечером в Софии проходят сразу 11 митингов протестующих.

"Эти протесты не являются символом будущих политических действий, но они говорят нам что-то важное - вся политическая элита не выполняла свою работу на протяжении многих лет", - отметил экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

При этом глава крупнейшего профсоюза заявил, что планирует приветствовать автомобили официальной делегации ЕС с помощью баннеров. Профсоюз ведет кампанию за 15-процентный рост заработной платы в течение нескольких месяцев.

"Лично я бы предпочел, чтобы президентство не начинало с протестов, какова бы ни была их цель ... просто все международные СМИ будут здесь, чтобы увидеть Болгарию", - заявила в минувшую пятницу министр Болгарии по председательству в ЕС Лилиана Павлова.

Также в Софии митингуют в защиту ратификации Конвенции Совета Европы "О предотвращении насилия в отношении женщин и бытовом насилии", а также против насилия по вопросам пола.

Болгария будет председательствовать в Европейском Совете с января 2018 года по июнь 2018 года.

Видео: express.co.uk

Как сообщала "Страна", в Евросоюзе подсчитали сколько миллиардов будут терять ежегодно после Brexit. Также бюджет Евросоюза теперь необходимо пополнять из новых источников.

Отметим, что в Еврокомиссии заговорили о санкциях для стран ЕС, которые не разделяют базовые ценности Евросоюза.