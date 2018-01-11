В харьковском зоопарке индийским слонам традиционно поставили на Новый год елки, животные начали бросаться зелеными красавицами.

Об этом сообщает официальный сайт зоопарка.

Первым на праздничную "арену" вышел Слон по имени Аун, но пошел сначала отведать угощение, которое было разложено по периметру вольера. После трапезы он, увидев расставленные сосны, начал поближе с ними знакомиться.

Аун был немного обескуражен елками, что даже выкинул одну из них из клетки.

А вот самка Тенди, прежде чем позавтракать, вначале "разобралась" с новинками.

Это лишний раз доказывает, что каждое животное индивидуально в своём понимании окружающего мира.

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве откроют пункты по приему новогодних елок. Список адресов.

Также стала известна дальнейшая судьба многострадальной "облысевшей" елки с Софийской площади.