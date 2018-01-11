В Киеве на Гостомельской трассе произошло смертельно ДТП с участием автомобиля Hyundai.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По показаниям свидетелей происшествия, 46-летний водитель автомобиля Hyundai двигался в сторону Киева со стороны города Ирпень. Внезапно, он потерял управление и на высокой скорости слетел с дороги, перевернувшись.

К сожалению, как только водителя достали из машины и начали оказывать первую медицинскую помощь - он умер.

В салоне Hyundai также была девушка 16 лет, которая получила травмы. Ее срочно госпитализировали, предварительно диагностировав перелом ноги. Перед тем, как девушку забрали в больницу, она сообщила, что водитель Hyundai был пьян.

Видео: Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", на Гостомельском шоссе часто происходят смертельные ДТП. В январе на Гостомельской трассе под Киевом в выехавшем на встречку Hyundai погибла женщина

Ранее на заснеженной Гостомельской трассе столкнулись две легковушки

Также на Гостомельском шоссе лоб в лоб столкнулись Mazda и Skoda